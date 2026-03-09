Daily Mail: запасов газа в Великобритании хватит меньше чем на 2 дня

Газа у Великобритании осталось меньше чем на два дня. Daily Mail сообщает, что хранилища почти пустые, а импорт не успевает покрывать потребление.

Страна оказалась в ловушке собственной инфраструктуры: хранилищ мало, зависимость от поставок критическая.

Еще недавно запасов хватало на 12 дней, но конфликт на Ближнем Востоке и топливный кризис выбили почву из-под ног. Британия не готовилась к такому сценарию и теперь расплачивается за стратегическую близорукость.