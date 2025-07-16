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Дания объявила приоритеты своего председательства в ЕС
Автор:Редакция news.by
Долгосрочная военная поддержка Украины станет одним из главных направлений работы Дании во время председательства в Совете ЕС. Копенгаген уже успел обнародовать четыре приоритета в области обороны и безопасности ЕС.
Помимо опеки над киевским режимом, усилия направят на обеспечение боеготовности европейской обороны к 2030 году. Особо выделяет Дания проблему повышения устойчивости Европы к гибридным угрозам.