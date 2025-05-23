Дания повысит пенсионный возраст до 70 лет, что станет самым высоким показателем в Европе, пишет The Independent. Об этом сообщает БЕЛТА.

Парламент Дании утвердил решение о постепенном повышении пенсионного возраста до 70 лет к 2040 году. Повышение пенсионного возраста, принятое парламентом 81 голосом за и 21 против, вызвало гнев среди датчан, отмечает The Independent.

Как пишет Bild, согласно принятому закону, с 2040 года на пенсию в 70 лет будут выходить все, кто родился после 1 января 1971 года. В настоящее время датчане выходят на пенсию в 67 лет, к 2030 году этот порог вырастет до 68 лет, к 2035 - до 69.

В течение последних нескольких недель в Копенгагене проходили акции протеста против повышения пенсионного возраста, поддержанные профсоюзами, отмечает BBC.

Председатель Датской конфедерации профсоюзов Йеспер Эттруп Расмуссен заявил, что предложение об увеличении пенсионного возраста "совершенно несправедливо".

Согласно политике, проводимой властями Дании, с 2006 года пенсионный возраст пересматривается в стране каждые пять лет и привязан к ожидаемой продолжительности жизни.

"Новость из Копенгагена усилила дебаты в Германии, где канцлер Фридрих Мерц недавно призвал к увеличению производительности труда", - говорится в материале Bild. По словам канцлера Германии, при нынешнем подходе к труду невозможно "сохранить благосостояние страны".

Пенсионный возраст в Европе разный. Многие правительства в последние годы повысили пенсионный возраст, в том числе чтобы решить проблему бюджетного дефицита.