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Дания прекратит давать убежище украинцам призывного возраста
Автор:Редакция news.by
Реальной помощи украинцам становится все меньше. Дания прекратит предоставлять убежище украинским мужчинам в возрасте от 23 до 60 лет, чтобы не допускать использования ее законодательства для уклонения от мобилизации. Об этом заявил министр по делам иммиграции страны.
Решение принято на фоне пересмотра в Евросоюзе режима временной защиты для граждан Украины, которые могут быть направлены на фронт.
В частности, Германия и Польша выступают за лишение мужчин призывного возраста статуса, позволяющего легально жить и работать в странах ЕС. Об ограничениях въезда украинцев в Евросоюзе говорила и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.