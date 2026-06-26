Дания прекратит давать убежище украинцам призывного возраста

Реальной помощи украинцам становится все меньше. Дания прекратит предоставлять убежище украинским мужчинам в возрасте от 23 до 60 лет, чтобы не допускать использования ее законодательства для уклонения от мобилизации. Об этом заявил министр по делам иммиграции страны.

Решение принято на фоне пересмотра в Евросоюзе режима временной защиты для граждан Украины, которые могут быть направлены на фронт.