Дания принимает на себя председательство в Совете ЕС

Польское председательство в Совете Европейского союза закончилось, его принимает на себя Дания до 31 декабря.

Как заявила министр по делам ЕС, Копенгаген будет добиваться значительного увеличения национальных оборонных бюджетов и усиления защиты критически важной инфраструктуры, такой как кабели и трубопроводы. Приоритетным также будет повышение общей готовности ЕС к реагированию на потенциальные угрозы.