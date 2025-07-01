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Дания принимает на себя председательство в Совете ЕС
Автор:Редакция news.by
Польское председательство в Совете Европейского союза закончилось, его принимает на себя Дания до 31 декабря.
Как заявила министр по делам ЕС, Копенгаген будет добиваться значительного увеличения национальных оборонных бюджетов и усиления защиты критически важной инфраструктуры, такой как кабели и трубопроводы. Приоритетным также будет повышение общей готовности ЕС к реагированию на потенциальные угрозы.
В то же время планируется принять меры по оживлению европейской экономики и продолжить работу над политикой расширения Евросоюза.