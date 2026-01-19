Дания продолжит попытки диалога с США

На переговорах обсуждалось предложение о создании миссии альянса в Арктике. Кроме того, по данным издания The i Paper, между премьер-министром Великобритании и союзниками по НАТО обсуждается возможное соглашение о безопасности в Арктике путем направления туда большего числа военных. Это должно убедить Трампа, что Европа может защитить Гренландию без помощи Вашингтона.