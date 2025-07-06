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Дания разместит у себя украинские военные предприятия
Автор:Редакция news.by
В натовской гонке вооружений используют Украину, несмотря на то что в блок ее не берут. Дания согласилась на размещение военных предприятий "незалежной" на своей территории. Стороны подписали соответствующее соглашение. Копенгаген обязался оказать содействие в получении компаниями лицензий на производство и экспорт.
В Дании рассчитывают таким образом придать импульс собственной оружейной промышленности. Кроме того, королевство было первым, кто профинансировал производство оружия на заводах Украины. Этому примеру позже последовали другие страны, в том числе Швеция и Испания.