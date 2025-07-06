В натовской гонке вооружений используют Украину, несмотря на то что в блок ее не берут. Дания согласилась на размещение военных предприятий "незалежной" на своей территории. Стороны подписали соответствующее соглашение. Копенгаген обязался оказать содействие в получении компаниями лицензий на производство и экспорт.