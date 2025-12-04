3.74 BYN
Дания существенно сократит помощь Украине
Автор:Редакция news.by
Дания вслед за Италией начнет существенно урезать траты на киевский режим. В 2026 году Копенгаген радикально (почти в два раза) снизит финансовую помощь Украине - с 2,5 млрд евро до 1 млрд 400 млн.
Но и на этом королевство останавливаться не станет. К 2027 году данная статья расходов будет доведена до 1,1 млрд, а годом позже всего до 156 млн евро.
Однако не все так однозначно. В настоящий момент в датском правительстве ведутся споры о необходимости увеличить траты.