Дания существенно сократит помощь Украине

Дания вслед за Италией начнет существенно урезать траты на киевский режим. В 2026 году Копенгаген радикально (почти в два раза) снизит финансовую помощь Украине - с 2,5 млрд евро до 1 млрд 400 млн.

Но и на этом королевство останавливаться не станет. К 2027 году данная статья расходов будет доведена до 1,1 млрд, а годом позже всего до 156 млн евро.