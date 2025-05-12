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Данные торгов: в мире растут цены на медь

Данные торгов: в мире растут цены на медь

Стоимость меди в понедельник растет после проведения переговоров по торговой политике между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов. Об этом пишет РИА Новости.

По состоянию на 9.11 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 1,07%, до 4,703 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,15%, до 9 445,5 доллара, алюминия - на 0,21%, до 2 417,5 доллара, стоимость цинка - на 1,32%, до 2 653,5 доллара.

СШАКитаймедьцены