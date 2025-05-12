3.67 BYN
3.02 BYN
3.42 BYN
Данные торгов: в мире растут цены на медь
Данные торгов: в мире растут цены на медьnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/86be5c84-1111-4895-ace9-002b21bacd10/conversions/9ecd9aab-2c6c-437a-bc7f-ad50dee89bc9-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/86be5c84-1111-4895-ace9-002b21bacd10/conversions/9ecd9aab-2c6c-437a-bc7f-ad50dee89bc9-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/86be5c84-1111-4895-ace9-002b21bacd10/conversions/9ecd9aab-2c6c-437a-bc7f-ad50dee89bc9-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/86be5c84-1111-4895-ace9-002b21bacd10/conversions/9ecd9aab-2c6c-437a-bc7f-ad50dee89bc9-xl-___webp_1920.webp 1920w
Стоимость меди в понедельник растет после проведения переговоров по торговой политике между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов. Об этом пишет РИА Новости.
По состоянию на 9.11 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 1,07%, до 4,703 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,15%, до 9 445,5 доллара, алюминия - на 0,21%, до 2 417,5 доллара, стоимость цинка - на 1,32%, до 2 653,5 доллара.