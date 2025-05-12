Данные торгов: в мире растут цены на медь

Стоимость меди в понедельник растет после проведения переговоров по торговой политике между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов. Об этом пишет РИА Новости.

По состоянию на 9.11 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 1,07%, до 4,703 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).