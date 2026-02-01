3.75 BYN
Датские ветераны провели молчаливый протест у посольства США в Копенгагене
Автор:Редакция news.by
Сотни датских ветеранов провели молчаливый протест у посольства США в Копенгагене. Акция - это реакция на высказывания Трампа о возможной покупке Гренландии и обесценивании их боевых заслуг.
Ветераны возмущены риторикой Белого дома, которая игнорирует право Гренландии на самоопределение и ставит под сомнение способность Дании защищать интересы Запада в Арктике.
Ветераны напомнили, что Дания всегда поддерживала США в кризисных регионах. В Афганистане погибли 44 датских военнослужащих - самый высокий показатель смертности на душу населения среди сил коалиции, еще 8 - в Ираке.
Напряжение усилилось, когда сотрудники посольства убрали 44 датских флага, установленных в память о погибших, но позже вернули их.