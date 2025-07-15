Даже если придут первыми. Белорусы и россияне не будут признаны победителями на марафоне в Вильнюсе

Не каждый первый - победитель. Во всяком случае в Литве. Организаторы ежегодного марафона в Вильнюсе, ссылаясь на внутренние правила, запрещающие упоминать страны Союзного государства, объявили, что белорусы и россияне не будут признаны победителями, даже если придут к финишу первыми.