Дефицит госбюджета Германии вырос до 127 млрд евро

Государственный бюджет Германии в 2025 году показал рекордный дефицит в 127 млрд евро, увеличившись почти на 23 млрд.

В минусе оказались все уровни власти - от федерального до муниципального. Расходы выросли на 6 % и достигли 2,2 трлн евро, в то время как доходы увеличились лишь чуть более чем на 5 %.

Немало средств пошло на социальные кредиты и железнодорожную инфраструктуру. Кроме того, на 23 % увеличились военные закупки - они достигли 39 млрд евро.