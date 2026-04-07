Дефицит госбюджета Германии вырос до 127 млрд евро
Государственный бюджет Германии в 2025 году показал рекордный дефицит в 127 млрд евро, увеличившись почти на 23 млрд.
В минусе оказались все уровни власти - от федерального до муниципального. Расходы выросли на 6 % и достигли 2,2 трлн евро, в то время как доходы увеличились лишь чуть более чем на 5 %.
Немало средств пошло на социальные кредиты и железнодорожную инфраструктуру. Кроме того, на 23 % увеличились военные закупки - они достигли 39 млрд евро.
Неудивительно, что уровень недовольства Мерцем достиг рекордных 78 %. Этот показатель оказался выше, чем когда-либо у предыдущего главы правительства Шольца. Согласно данным опроса, рейтинг доверия с июня прошлого года снизился более чем в два раза. При этом более 40 % граждан Германии ожидают распада правительства Мерца до окончания срока его полномочий.