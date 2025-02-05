Дефицит породил новый вид преступлений - в США неизвестные похитили 100 тыс. яиц

Стоимость похищенного составляет около 40 тыс. долларов. Впрочем, цена яиц может оказаться и выше. Они в Соединенных Штатах становятся дефицитом и, как полагается в условиях свободного рынка, неуклонно дорожают. Сегодня, если покупателям удастся их найти, яйца могут стоить от 9 долларов за дюжину и более. Даже по официальной статистике, подорожание за год составило около 50 %. На самом же деле наблюдается рост цен в разы, поскольку многие торговцы ударились в спекуляцию.