Делегация Беларуси прибыла для участия в церемонии похорон понтифика в Ватикане

По поручению Президента Республики Беларусь делегация во главе с председателем Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игорем Сергеенко прибыла для участия в церемонии похорон понтифика в Ватикане. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Палаты представителей.