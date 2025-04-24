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Делегация Беларуси прибыла для участия в церемонии похорон понтифика в Ватикане

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Фото Палаты представителей

По поручению Президента Республики Беларусь делегация во главе с председателем Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игорем Сергеенко прибыла для участия в церемонии похорон понтифика в Ватикане. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Палаты представителей.

В состав делегации также вошли посол при Святом Престоле и временный поверенный в делах Республики Беларусь в Итальянской Республике.

Папа РимскийИгорь СергеенкоДелегация БеларусиВатикан