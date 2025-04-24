3.66 BYN
3.05 BYN
3.48 BYN
Делегация Беларуси прибыла для участия в церемонии похорон понтифика в Ватикане
По поручению Президента Республики Беларусь делегация во главе с председателем Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игорем Сергеенко прибыла для участия в церемонии похорон понтифика в Ватикане. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Палаты представителей.
В состав делегации также вошли посол при Святом Престоле и временный поверенный в делах Республики Беларусь в Итальянской Республике.