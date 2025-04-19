Делегация США отправится в Лондон для переговоров по украинскому конфликту

На этой неделе американская делегация отправится в Лондон для переговоров по возможному прекращению огня в Украине. Также отмечается, что будет присутствовать и украинская делегация.

Как сообщил спецпосланник президента США Кит Келлог, под всеобъемлющим прекращением огня подразумевается перемирие на земле, в небе и на море, к тому же оно должно распространяться на энергетические объекты.