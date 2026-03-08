Демографическая катастрофа: к 2040 году население Латвии может сократиться на 15 %

Латвия приближается к демографическому краху: если тенденции не изменятся, к 2040 году население сократится на 15 % - до 1,5 млн человек. Об этом заявил президент Латвии Ринкевич.

По прогнозам Евростата, в 2024 году коэффициент рождаемости в ЕС упал до рекордно низких - 1,34, а в Латвии - всего 1,24, что вдобавок усугубляется эмиграцией и старением населения.