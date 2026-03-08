3.74 BYN
Демографическая катастрофа: к 2040 году население Латвии может сократиться на 15 %
Автор:Редакция news.by
Латвия приближается к демографическому краху: если тенденции не изменятся, к 2040 году население сократится на 15 % - до 1,5 млн человек. Об этом заявил президент Латвии Ринкевич.
По прогнозам Евростата, в 2024 году коэффициент рождаемости в ЕС упал до рекордно низких - 1,34, а в Латвии - всего 1,24, что вдобавок усугубляется эмиграцией и старением населения.
Эксперты связывают кризис с экономической нестабильностью и высокой эмиграцией молодежи в другие страны ЕС. Это угрожает экономике, социальной системе и национальной безопасности страны, подчеркивая общий упадок в Прибалтике.