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Демонстранты в Берлине захватили офис ХДС, выразив недовольство сотрудничеством с АдГ
В Берлине эвакуировали штаб-квартиру Христианско-демократического союза, где собрались около 6 тыс. демонстрантов. Митингующие захватили офис окружной ассоциации ХДС и заблокировали его снаружи.
Как сообщает газета Bild, демонстранты протестуют против сотрудничества партии с "Альтернативой для Германии".
Ранее парламент ФРГ принял одну из резолюций фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов по ужесточению миграционной политики, причем поддержку ей выразили депутаты партии АдГ. Это и стало поводом для протестов.
Скандал разразился и в самом бундестаге. То, что резолюция ХДС прошла благодаря "Альтернативе для Германии", вызвало негодование других политических сил, которые считают невозможной совместную работу с АдГ.