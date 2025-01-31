Демонстранты в Берлине захватили офис ХДС, выразив недовольство сотрудничеством с АдГ

В Берлине эвакуировали штаб-квартиру Христианско-демократического союза, где собрались около 6 тыс. демонстрантов. Митингующие захватили офис окружной ассоциации ХДС и заблокировали его снаружи.

Как сообщает газета Bild, демонстранты протестуют против сотрудничества партии с "Альтернативой для Германии".

Ранее парламент ФРГ принял одну из резолюций фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов по ужесточению миграционной политики, причем поддержку ей выразили депутаты партии АдГ. Это и стало поводом для протестов.