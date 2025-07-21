День траура объявлен в Бангладеш в связи с гибелью людей из-за крушения самолета в Дакке

В Бангладеш объявлен государственный траур в связи с гибелью людей в результате крушения военного самолета в Дакке. Завтра по всей стране будут приспущены флаги, пройдут молитвенные службы.



Трагедия произошла 21 июля. Сразу после взлета самолет ВВС страны рухнул на здание школы и колледжа. В это время там только закончились занятия.