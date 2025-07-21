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День траура объявлен в Бангладеш в связи с гибелью людей из-за крушения самолета в Дакке
Автор:Редакция news.by
В Бангладеш объявлен государственный траур в связи с гибелью людей в результате крушения военного самолета в Дакке. Завтра по всей стране будут приспущены флаги, пройдут молитвенные службы.
Трагедия произошла 21 июля. Сразу после взлета самолет ВВС страны рухнул на здание школы и колледжа. В это время там только закончились занятия.
После крушения здание загорелось. Не менее 19 человек погибли, еще более сотни, включая детей, пострадали. Большинство - студенты и преподаватели - находятся в тяжелом состоянии. У них сильные ожоги.
Число жертв катастрофы, наверняка, будет расти. Причины падения самолета пока не обнародованы.