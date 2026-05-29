Депутат Булавко: Без посредника конфликт на Ближнем Востоке с мертвой точки не сдвинется
Новое обострение на Ближнем Востоке, обмен ударами по иранскому порту и запуски ракет вновь привлекли внимание всего мира. Ситуацию прокомментировал Анатолий Булавко, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси.
"Ни одна из сторон не готова уступать"
По мнению парламентария, происходящее - вполне естественный процесс, несмотря на перманентно идущие переговоры с эфемерными результатами.
"Каждая из сторон стремится достичь своих целей, и эти цели вполне осязаемые и конкретные", - отметил Анатолий Булавко.
Он обратил внимание на риторику американской администрации, которая пытается представить новые удары не как срыв перемирия, а как "рабочие моменты".
"На самом деле мы понимаем: это как раз те моменты, которые указывают на то, что конфликт не разрешается. Переговоры идут, но не разрешается он по одной простой причине - для Ирана Америка себя дискредитировала как переговорщик", - заявил депутат.
Анатолий Булавко выразил убеждение, что без вмешательства третьей стороны дело с мертвой точки не сдвинется. При этом посредник должен быть исключительно авторитетным как для одной, так и для другой стороны.
Он подчеркнул, что без наземной операции кардинально решить вопрос для Америки невозможно, однако наземная операция невозможна вдвойне, потому что это станет "окончательным фиаско не только Трампа, а всех республиканцев вместе взятых".
Моральный дух Ирана - фактор, который не учли
Анатолий Булавко пояснил, что, начиная операцию, израильтяне и американцы не просчитали основополагающий фактор - моральный дух населения: "То, что у них получалось во всем мире, у них не получилось в Иране по одной простой причине: они не учли моральный дух граждан. Выбив очень авторитетную верхушку власти, они только консолидировали общество против себя".
Он отметил, что все меры нынешнего руководства Ирана поддерживаются населением, и в таких условиях говорить о какой-либо победе противника невозможно.
Было отмечено, что США не учли систему управления государством в Иране - устранить одного лидера и посеять хаос не получится.
"Не случайно все в мире признали, что Иран - достаточно высокотехнологичное и развитое государство. Несмотря на санкции, эта продвинутость и способствовала тому, что каждый человек знает, что ему делать в той или иной ситуации. Эти ситуации заранее просчитаны и спрогнозированы", - подчеркнул Анатолий Булавко.
Отвечая на вопрос о возможном посреднике, депутат отметил, что Пакистан, пытавшийся взять на себя эту роль, "мягко говоря, не очень справляется".
"Даже руководство Ирана сегодня, говоря о вывозе ядерного продукта, склоняется к тому, чтобы передать его Китаю. Это определенный показатель. Кроме того, недавний визит Трампа в Китай, где затрагивались вопросы ближневосточной тематики, - все это звенья одной цепи. Вероятность того, что Китай станет посредником, очень велика", - заявил Анатолий Булавко.
Депутат обратил внимание, что в обсуждении конфликта как-то выпал Израиль, а это очень серьезный игрок. По мнению западных экспертов, большое израильское лобби в США сильно влияет на принятие решений.
На вопрос, почему в качестве посредника не предлагается Беларусь, Анатолий Булавко ответил: "У Беларуси есть свое направление миротворческой деятельности. И я больше чем уверен, что все события, которые происходят с нашей южной соседкой, те обострения, которые происходят с государствами Европейского союза, рано или поздно разрешатся именно на белорусской земле".
Будущее Ормузского пролива
Говоря о ситуации вокруг Ормузского пролива, депутат выразил уверенность, что все вернется на круги своя: "Мир - это не чья-то собственность. То, что происходит сейчас: Иран блокирует со своей стороны, США - со своей, не может продолжаться до бесконечности. Экономические интересы победят, и Ормузский пролив, Персидский залив, Ближний Восток опять станут центром экономики мира. Стабилизация неизбежна".
Анатолий Булавко подчеркнул, что подорожание углеводородов и продукции отражается на всех странах без исключения, включая Беларусь.
"Наверное, нет в мире страны, которая бы в большей или меньшей степени не ощутила на себе последствия этого конфликта", - резюмировал парламентарий.