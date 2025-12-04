Депутаты бундестага тайно одобрили новые правила роскошных перелетов

Жесткая экономия в Германии касается лишь простых немцев. Депутаты бундестага снова разрешили себе летать бизнес-классом. Правящие партии предупреждают о тяжелых временах и болезненных мерах, но сами тайно одобрили новые правила роскошных перелетов.



Ограничение, введенное весной 2024 года, требовало летать эконом-классом на рейсах короче четырех часов. Теперь же достаточно двух часов полета, чтобы представители власти пересели в дорогие кресла.



Решение не стали публиковать официально, и понятно почему. Есть опасения гнева со стороны немецких налогоплательщиков, которым придется платить за чужую роскошь. К слову, разница билетов эконома и бизнеса составляет более 300 евро.