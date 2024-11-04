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Депутаты и члены кабмина Абхазии начали переговоры с митингующими

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Фото ТАСС

Депутаты парламента в Абхазии и члены кабинета министров республики вышли к митингующим, собравшимся вокруг комплекса правительственных зданий, для переговоров, сообщает ТАСС.

Депутаты и члены кабмина Абхазии покинули свои здания, они находятся на территории вокруг комплекса правительственных зданий, где общаются с митингующими представителями оппозиции. 

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