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Депутаты от сербской оппозиции забросали парламент дымовыми шашками
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1_52025-03-04T13:23:35.000000Z00
В Сербии, похоже, не оставляют попыток раскачать ситуацию в стране. Крайне накалилась обстановка сегодня в парламенте. Депутаты от оппозиции на заседании Скупщины забросали зал дымовыми шашками. Видео публикуют в соцсетях. На них видно, что в акции участвовало около десятка человек.
Что они требовали, можно узнать по плакату, а именно – смены режима. Похоже, сербская оппозиция решила, что раз власть в стране не удается взять путем шатания по улицам, то следует устроить бардак во властной вертикали.
Во время драки не обошлось без пострадавших - 3 женщин-депутатов увезли на скорой. Одна из них перенесла инсульт, второй в голову попала светошумовая граната. Третья женщина была в положении, ее тоже госпитализировали.