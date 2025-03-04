Депутаты от сербской оппозиции забросали парламент дымовыми шашками

В Сербии, похоже, не оставляют попыток раскачать ситуацию в стране. Крайне накалилась обстановка сегодня в парламенте. Депутаты от оппозиции на заседании Скупщины забросали зал дымовыми шашками. Видео публикуют в соцсетях. На них видно, что в акции участвовало около десятка человек.

Что они требовали, можно узнать по плакату, а именно – смены режима. Похоже, сербская оппозиция решила, что раз власть в стране не удается взять путем шатания по улицам, то следует устроить бардак во властной вертикали.