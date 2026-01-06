Der Spiegel: cитуация в немецкой экономике достигла критической точки

Германия, которую десятилетиями называли "локомотивом" европейской экономики, сегодня все чаще напоминает поезд, застрявший на перегоне. Ситуация в немецкой экономике достигла критической точки, об этом сообщает журнал Der Spiegel.

Журналисты ссылаются на письмо канцлера своим партнерам в правительстве. Так, по словам Мерца, положение остается критическим: производительность слишком низкая, а бюрократические и налоговые издержки - слишком высокие. В 2026-м канцлер поставил задачу создать благоприятные условия для экономического развития страны, а также обеспечить в Германии рост и рабочие места.