Десятки мертвых птиц выбросило на пляжи у Нью-Йорка

Десятки мертвых птиц выбросило на пляжи близ Нью-Йорка, власти подозревают, что они погибли из-за птичьего гриппа, сообщает телеканал NBC. Об этом пишет РИА Новости.

"Жители прибрежной части округа Саффолк на (острове - ред.) Лонг-Айленд обеспокоены десятками мертвых птиц, которых выбросило на берег, их также обнаруживают во дворах. (Они обеспокоены - ред.) в особенности потому, что, как полагают власти, птицы погибли от птичьего гриппа", - указывает телеканал.

В департаменте охраны окружающей среды штата Нью-Йорк заявляют, что гибель птиц, вероятно, связана с птичьим гриппом, поскольку случаи ранее фиксировались в нескольких округах Лонг-Айленда, в том числе в Саффолке.