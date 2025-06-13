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Действия Израиля равносильны объявлению войны - постпред Ирана при ООН
Автор:Редакция news.by
Действия Израиля равносильны объявлению войны - постпред Ирана при ООНnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c7f58fea-8657-4de2-85d5-c309c1517d7d/conversions/0e46b9ad-c064-4bd0-9aa7-71c27978a928-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c7f58fea-8657-4de2-85d5-c309c1517d7d/conversions/0e46b9ad-c064-4bd0-9aa7-71c27978a928-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c7f58fea-8657-4de2-85d5-c309c1517d7d/conversions/0e46b9ad-c064-4bd0-9aa7-71c27978a928-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c7f58fea-8657-4de2-85d5-c309c1517d7d/conversions/0e46b9ad-c064-4bd0-9aa7-71c27978a928-xl-___webp_1920.webp 1920w
Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что атаки Израиля равносильны объявлению войны.
"Мы не забудем, что наши люди погибли в результате израильских атак с использованием американского оружия. Эти действия равносильны объявлению войны", - подчеркнул он на экстренном заседании Совета Безопасности ООН.