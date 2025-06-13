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Действия Израиля равносильны объявлению войны - постпред Ирана при ООН

Действия Израиля равносильны объявлению войны - постпред Ирана при ООН

Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что атаки Израиля равносильны объявлению войны.

"Мы не забудем, что наши люди погибли в результате израильских атак с использованием американского оружия. Эти действия равносильны объявлению войны", - подчеркнул он на экстренном заседании Совета Безопасности ООН.

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