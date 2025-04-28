Диалогу быть - в Китае выразили готовность к обсуждению тарифов США

В Китае заявили о готовности обсуждать таможенные пошлины с США. Однако этот диалог должен основываться на взаимном уважении, и Вашингтон должен сделать первый шаг. Об этом заявил постпред КНР в ООН в Женеве Чэнь Сюй.

По словам дипломата, поведение США в отношении введения сборов на товары "очень эгоистично и не соответствует тому, что можно ожидать от великой державы".