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Диалогу быть - в Китае выразили готовность к обсуждению тарифов США
В Китае заявили о готовности обсуждать таможенные пошлины с США. Однако этот диалог должен основываться на взаимном уважении, и Вашингтон должен сделать первый шаг. Об этом заявил постпред КНР в ООН в Женеве Чэнь Сюй.
По словам дипломата, поведение США в отношении введения сборов на товары "очень эгоистично и не соответствует тому, что можно ожидать от великой державы".
Отметим, в начале апреля Вашингтон ввел пошлины и зеркальные тарифы для практически всех стран мира, включая Китай. В итоге после нескольких повышений тарифы на товары из Поднебесной выросли до 145 %, а пошлины на импортные продукты из Штатов в Китае составили 125 %.