3.35 RUB
3.48 USD
3.66 EUR
ЭкономикаОбществоПрезидентПолитикаРегионыЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
"Для сдерживания России". Байден объяснил Конгрессу присутствие американских войск за рубежом
Президент
Все
Итоги заседания Высшего государственного совета Союзного государства
Президент Беларуси подписал закон, который касается драгоценных металлов и драгоценных камней
Лукашенко попросил Путина разместить комплекс "Орешник" в Беларуси
Лукашенко: Незадействованных резервов в сфере транспорта и логистики у Беларуси и России пока много
Политика
Все
Общество
Все
Как помочь своему автомобилю пережить ночные морозы. Советы экспертов
Трогательная картина. На "Марафоне единства" в Орше открыли мурал
Второй день "Марафона единства" в Орше. Организаторы обещают уникальные мероприятия и яркое шоу
Поддержка и помощь в критической ситуации. 7 декабря в Беларуси отмечают День страховых работников
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все