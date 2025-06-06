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Дни G7 сочтены из-за утраты влияния - Bloomberg
Дни "Большой семерки" сочтены из-за утраты влияния и уменьшения доли стран мира, входящих в группу. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на материал агентства Блумберг.
"Спустя полвека после первой встречи элиты стран мира... дни "Большой семерки" сочтены. Доля (стран - ред.) мира, которых она представляет, уменьшается - теперь она представляет менее 30 % мирового ВВП и 10 % населения, при этом снижается и ее влияние", - говорится в материале агентства.
Как отмечает агентство, исключение России из "Большой восьмерки", вероятно, положило конец политическим амбициям клуба, а отношение президента США Дональда Трампа к G7 подрывает его экономические цели. Блумберг напоминает, что американский лидер до последнего ждал, чтобы подтвердить свое участие.
"Приглашение на G7 уже не то, что раньше", - подчеркивает агентство.
В клубе со временем начали появляться внутренние конфликты, пишет Блумберг, отмечая, что среди стран-участников всегда были те, кто равнее прочих.
По данным агентства, сейчас есть сомнения относительно того, будет ли G7 выпускать коммюнике по итогам ближайшего саммита, который состоится в июне. Агентство напоминает, что в ноябре 2024 года у "Большой двадцатки" не получилось даже снять общее фото из-за того, что мировые лидеры "потеряли" экс-президента США Джо Байдена.
Саммит G7 пройдет в Канаде с 15 по 17 июня.
В мае Трамп заявил, что считает неверным решение об исключении России из клуба стран "Большой восьмерки" (G8).
Формат "Большой восьмерки" существовал с 1998 года. В 2014 году он сократился до G7, когда на фоне событий в Крыму участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит в Сочи, а собрались без России в Брюсселе. Западные страны обвинили РФ во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции. Москва приняла ответные меры, неоднократно отвергала все обвинения и заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.