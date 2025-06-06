Дни G7 сочтены из-за утраты влияния - Bloomberg

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Дни "Большой семерки" сочтены из-за утраты влияния и уменьшения доли стран мира, входящих в группу. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на материал агентства Блумберг.

"Спустя полвека после первой встречи элиты стран мира... дни "Большой семерки" сочтены. Доля (стран - ред.) мира, которых она представляет, уменьшается - теперь она представляет менее 30 % мирового ВВП и 10 % населения, при этом снижается и ее влияние", - говорится в материале агентства.

Как отмечает агентство, исключение России из "Большой восьмерки", вероятно, положило конец политическим амбициям клуба, а отношение президента США Дональда Трампа к G7 подрывает его экономические цели. Блумберг напоминает, что американский лидер до последнего ждал, чтобы подтвердить свое участие.

"Приглашение на G7 уже не то, что раньше", - подчеркивает агентство.

В клубе со временем начали появляться внутренние конфликты, пишет Блумберг, отмечая, что среди стран-участников всегда были те, кто равнее прочих.

По данным агентства, сейчас есть сомнения относительно того, будет ли G7 выпускать коммюнике по итогам ближайшего саммита, который состоится в июне. Агентство напоминает, что в ноябре 2024 года у "Большой двадцатки" не получилось даже снять общее фото из-за того, что мировые лидеры "потеряли" экс-президента США Джо Байдена.

Саммит G7 пройдет в Канаде с 15 по 17 июня.

В мае Трамп заявил, что считает неверным решение об исключении России из клуба стран "Большой восьмерки" (G8).