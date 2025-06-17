До 18 июня в Иране продлен запрет на внутренние и международные авиарейсы

В Иране продлили запрет на принятие международных и внутренних авиарейсов до 18 июня. Об этом сообщил представитель Министерства дорог и городского развития республики Маджид Ахаван, пишет БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

"Внутренние и международные рейсы запрещены до 02:00 (01:30 по минскому времени) 18 июня. Просим всех соотечественников воздержаться от посещения аэропортов страны и отслеживать статус рейсов только в официальных источниках", - приводит его слова агентство IRNA.

Также стало известно, что Иран начал новую волну ракетных ударов по Израилю. В заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР) говорится, что новая волна будет еще "более мощной и разрушительной, чем прежде".

По словам командующего сухопутными войсками армии Ирана, исламская республика атаковала военные объекты Израиля "передовым оружием" с использованием сотен ударных беспилотников и планирует усилить атаки. В Минобороны исламской республики заявили, что Иран в ходе сегодняшних ударов по Израилю применил новейшую ракету, которую израильские военные не смогли отследить до ее попадания в цель.