"Добровольный" призыв: Макрон объявил о возвращении военной службы во Франции к 2030-м годам

Макрон пообещал восстановить во Франции срочную военную службу. Подробности обещают в ближайшие дни, но кое-что уже известно. Служить будут и женщины, и мужчины: в казармах им предстоит провести по 10 месяцев.

Рекрутам будут платить жалование - чуть меньше тысячи евро в месяц, что при нынешнем уровне цен во Франции это мизер. К середине 2030-х годов на военную службу будут призывать до 50 тыс. человек ежегодно, что составляет четверть французской армии.