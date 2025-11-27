3.71 BYN
2.92 BYN
3.38 BYN
"Добровольный" призыв: Макрон объявил о возвращении военной службы во Франции к 2030-м годам
Автор:Редакция news.by
Макрон пообещал восстановить во Франции срочную военную службу. Подробности обещают в ближайшие дни, но кое-что уже известно. Служить будут и женщины, и мужчины: в казармах им предстоит провести по 10 месяцев.
Рекрутам будут платить жалование - чуть меньше тысячи евро в месяц, что при нынешнем уровне цен во Франции это мизер. К середине 2030-х годов на военную службу будут призывать до 50 тыс. человек ежегодно, что составляет четверть французской армии.
Необходимость призыва объясняется той опасностью, которую представляет Россия. Примечательно в этой истории то, что Макрон объявил призыв "добровольным".