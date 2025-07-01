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Президент Майя Санду и ее правящая Партия действия и солидарности, желая посадить главу Гагаузии Евгению Гуцул в тюрьму по обвинению во внешнем финансировании, сами получают деньги из-за рубежа от своих кураторов на Западе.

Об этом информирует ТАСС и цитирует бывшего президента Молдовы, лидера крупнейшей оппозиционной Партии социалистов Игоря Додона, комментируя требование прокуроров поместить Гуцул в тюрьму на девять лет.

"Обвиняя Гуцул в получении денег из-за рубежа, Санду и ее партия сами получают обильное финансирование со стороны своих кураторов из ЕС. В Кишиневе 4 июля организован саммит, на котором чиновники из Брюсселя, как и президенты Румынии, Франции и других стран ранее, грубо вмешаются во внутренние дела Молдовы перед предстоящими 28 сентября выборами в парламент, требуя от граждан нашей страны голосовать за партию Санду", - сказал Додон.