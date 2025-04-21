Доллар США рухнул до минимума за 3 года. Что ускорило процесс стремительного падения

Американский доллар рухнул до минимума за три года. Его индекс впервые с марта 2022 года опустился ниже 98 пунктов. Показатель отражает силу доллара относительно других основных мировых валют. Рассчитывается на основании шести валют торговых партнеров США - евро, иены, фунта стерлингов, канадского доллара, шведской кроны и швейцарского франка.



Если победа Трампа на выборах спровоцировала быстрый рост этого показателя, то после первых шагов хозяина Белого дома на своем посту индекс стал снижаться. Процесс ускорило объявление торговой войны почти всему миру.