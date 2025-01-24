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Американский лидер Дональд Трамп назвал Канаду "нежизнеспособной страной" с недостаточными оборонными расходами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

"Они тратят очень мало на оборону. Они совершенно не защищены, потому что предполагают, что мы защитим их. Но дело в том, что мы субсидируем их примерно на 200 млрд долларов в год. Если мы перестанем делать это, если за счет введения пошлин не будем позволять им производить машины, они окажутся нежизненноспособной страной", - сказал он 10 февраля журналистам на борту своего самолета во время его следования в штат Луизиана.

"Я люблю народ Канады, у нас отличные отношения, и самое замечательное, что они могут сделать, - это стать 51-м штатом. Представьте, какой красивой могла бы быть эта страна без искусственно проведенной линии (границы - прим. ред.), которую кто-то начертил много лет назад", - добавил американский лидер.

Помощник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц 9 февраля заявил, что американский лидер не планирует вторжение в Канаду.