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Дональд Трамп назвал Канаду "нежизнеспособной страной" с недостаточными оборонными расходами
Американский лидер Дональд Трамп назвал Канаду "нежизнеспособной страной" с недостаточными оборонными расходами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-пул Белого дома.
"Они тратят очень мало на оборону. Они совершенно не защищены, потому что предполагают, что мы защитим их. Но дело в том, что мы субсидируем их примерно на 200 млрд долларов в год. Если мы перестанем делать это, если за счет введения пошлин не будем позволять им производить машины, они окажутся нежизненноспособной страной", - сказал он 10 февраля журналистам на борту своего самолета во время его следования в штат Луизиана.
"Я люблю народ Канады, у нас отличные отношения, и самое замечательное, что они могут сделать, - это стать 51-м штатом. Представьте, какой красивой могла бы быть эта страна без искусственно проведенной линии (границы - прим. ред.), которую кто-то начертил много лет назад", - добавил американский лидер.
Помощник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц 9 февраля заявил, что американский лидер не планирует вторжение в Канаду.
Трамп неоднократно выражал мнение, что многие жители Канады выступают за то, чтобы их страна стала 51-м штатом США. Он полагает, что такое объединение принесет Канаде экономическую стабильность и защитит ее от внешних угроз, которые, по утверждению американского президента, исходят в том числе от России и Китая. Канадский премьер-министр Джастин Трюдо в ответ заявлял, что Канада никогда не станет 51-м штатом США.