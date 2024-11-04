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Дональд Трамп определился с кандидатом на должность пресс-секретаря Белого дома
Новое назначение в грядущей американской администрации. Дональд Трамп определился с кандидатом на должность пресс-секретаря Белого дома.
Им станет 27-летняя Кэролайн Левитт, которая отвечала за коммуникацию с прессой во время предвыборной кампании республиканца. Она также была помощником пресс-секретаря во время первого президентского срока Трампа.
Левитт стала самой молодой на посту пресс-секретаря Белого дома за всю историю.
Дуглас Бергам выдвинут на пост главы совета по энергетике
Также избранный президент США выдвинул на должность главы Национального совета по энергетике губернатора штата Северная Дакота Дугласа Бергама.
Ранее ему был предложен пост главы МВД.
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