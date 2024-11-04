Новое назначение в грядущей американской администрации. Дональд Трамп определился с кандидатом на должность пресс-секретаря Белого дома.



Им станет 27-летняя Кэролайн Левитт, которая отвечала за коммуникацию с прессой во время предвыборной кампании республиканца. Она также была помощником пресс-секретаря во время первого президентского срока Трампа.



Левитт стала самой молодой на посту пресс-секретаря Белого дома за всю историю.