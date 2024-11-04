ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Дональд Трамп определился с кандидатом на должность пресс-секретаря Белого дома

Новое назначение в грядущей американской администрации. Дональд Трамп определился с кандидатом на должность пресс-секретаря Белого дома.

Им станет 27-летняя Кэролайн Левитт, которая отвечала за коммуникацию с прессой во время предвыборной кампании республиканца. Она также была помощником пресс-секретаря во время первого президентского срока Трампа.

Левитт стала самой молодой на посту пресс-секретаря Белого дома за всю историю.

Дуглас Бергам выдвинут на пост главы совета по энергетике

Изображение

Также избранный президент США выдвинул на должность главы Национального совета по энергетике губернатора штата Северная Дакота Дугласа Бергама.

Ранее ему был предложен пост главы МВД.

СШАназначенияпресс-секретарь

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все