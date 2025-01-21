Дональд Трамп подписал указ о возобновлении на федеральном уровне применения смертной казни

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Дональд Трамп, как только вступил в должность, утвердил десятки указов - одним из последних по времени подписания, но не по значению стал указ о восстановлении на федеральном уровне смертной казни.
Новый президент также потребовал обеспечить все штаты достаточным количеством препаратов для смертельных инъекций. Этот вопрос для Трампа принципиален - он считает, что существует несколько разрядов преступлений, за которые человек однозначно должен быть лишен жизни.
При этом часть леволиберальных штатов страны казни отменила, ведь Байден и вовсе добивался максимально широкого распространения моратория на них. Возвращение казней - знак того, что Трамп планирует без жалости расправляться с картелями, которые взяли под контроль южные регионы страны. Теперь вопрос состоит лишь в том, кто выйдет из этой схватки победителем, потому что наркокартели также вовсю практикуют казни.