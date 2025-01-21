Дональд Трамп подписал указ о возобновлении на федеральном уровне применения смертной казни

Дональд Трамп, как только вступил в должность, утвердил десятки указов - одним из последних по времени подписания, но не по значению стал указ о восстановлении на федеральном уровне смертной казни.

Новый президент также потребовал обеспечить все штаты достаточным количеством препаратов для смертельных инъекций. Этот вопрос для Трампа принципиален - он считает, что существует несколько разрядов преступлений, за которые человек однозначно должен быть лишен жизни.