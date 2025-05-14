Дональд Трамп прибыл с визитом в Катар

Американский лидер Дональд Трамп прибыл с официальным визитом в Катар и стал первым президентом США, побывавшим в этой стране за последние 22 года.

Самолет прибыл из Саудовской Аравии, которая стала первой остановкой в его турне по странам Персидского залива. Трампа встречал в аэропорту эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани. Как ожидается, во время визита речь пойдет о ситуации в палестинском секторе Газа и о переговорах между движением ХАМАС и Израилем, где Доха является одним из посредников.