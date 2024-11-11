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Трамп сообщил о подготовке встречи с Путиным
Избранный президент США Дональд Трамп заявил о подготовке встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию телеканала Fox News.
"Он хочет встретиться. И мы ведем подготовку, - сказал Трамп, выступая перед журналистами в штате Флорида. - Президент Путин хочет встречи, он заявлял об этом даже публично. Мы должны положить конец (конфликту в Украине - прим. ред.)".
Формат переговоров еще предстоит определить, уточнил он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
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