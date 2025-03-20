Дональд Трамп заявил о перебросе в Панаму американских военных

США перебросили в Панаму большое количество военных и разместили их в ряде областей страны. Об этом журналистам сообщил Дональд Трамп в Белом доме.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет сообщил, что США и Панама подписали рамочное соглашение о преимущественном и бесплатном проходе американских военных кораблей по Панамскому каналу. Он также сообщил о проведении совместных учений с панамцами. Со стороны Штатов в них участвуют два крейсера с управляемыми ракетами, один катер береговой охраны, четыре истребителя F-18 и более тысячи американских военнослужащих, включая пехотную роту Корпуса морской пехоты США.