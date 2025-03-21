Дрон снял солдата ВСУ, который бежал из Курской области в образе куста

Минобороны Российской Федерации опубликовало снятое с дрона видео, где солдат ВСУ прикрывается кустом для маскировки. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказали в ведомстве, российские военные во время разведки заметили в Сумской области солдата ВСУ, бегущего с территории Курской области в необычном виде.

"Наши операторы БПЛА заметили солдата ВСУ, который бежал из курского приграничья. Для маскировки противник использовал куст", - говорится в публикации.

В начале марта российские военные перешли в масштабное наступление в Курской области. Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что группировка противника изолирована, сейчас идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.