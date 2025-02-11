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ДТП в Гватемале - при падении автобуса с моста погиб 51 человек
Страшная авария произошла в Гватемале. При падении автобуса с моста погиб 51 человек.
ДТП произошло по дороге из столицы. При падении машина приземлилась на крышу и частично погрузилась в сточные воды, протекающие под мостом. Неизвестно, что именно послужило причиной аварии.
Президент Гватемалы объявил по погибшим трехдневный траур.