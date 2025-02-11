ДТП в Гватемале - при падении автобуса с моста погиб 51 человек

Страшная авария произошла в Гватемале. При падении автобуса с моста погиб 51 человек.

ДТП произошло по дороге из столицы. При падении машина приземлилась на крышу и частично погрузилась в сточные воды, протекающие под мостом. Неизвестно, что именно послужило причиной аварии.