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Дуда поддержал возбуждение уголовного дела в отношении Туска по обвинению в госперевороте в Польше
Президент Польши Анджей Дуда поддержал решение главы Конституционного суда республики Богдана Свенчковского начать против премьер-министра Дональда Туска дело о государственном перевороте. Сообщает БЕЛТА, ссылаясь на источник.
"Мы, безусловно, имеем дело с целой серией повторяющихся и продолжающихся нарушений закона различными лицами, которые в настоящее время осуществляют исполнительную власть", - сказал глава государства.
По его словам, речь идет прежде всего о "грубых нарушениях Конституции". Он напомнил, что "Свенчковский является очень опытным прокурором".
Ранее в СМИ появилась информация, что председатель Конституционного суда республики Богдан Свенчковский поручил прокурору Михалу Островскому начать расследование по обвинению премьер-министра Дональда Туска в совершении государственного переворота.