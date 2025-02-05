Дуда поддержал возбуждение уголовного дела в отношении Туска по обвинению в госперевороте в Польше

Президент Польши Анджей Дуда поддержал решение главы Конституционного суда республики Богдана Свенчковского начать против премьер-министра Дональда Туска дело о государственном перевороте. Сообщает БЕЛТА, ссылаясь на источник.

"Мы, безусловно, имеем дело с целой серией повторяющихся и продолжающихся нарушений закона различными лицами, которые в настоящее время осуществляют исполнительную власть", - сказал глава государства.

По его словам, речь идет прежде всего о "грубых нарушениях Конституции". Он напомнил, что "Свенчковский является очень опытным прокурором".