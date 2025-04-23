Два альпиниста сорвались при восхождении на Эльбрус и погибли, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

Изначально в МЧС сообщили об одном погибшем. Позже стало известно, что нашли тело еще одного иностранного альпиниста. Поисково-спасательные работы на Эльбрусе завершены.

Следственные органы начали проверку по факту гибели двух альпинистов. "Согласно материалам проверки, 21 апреля группа из пяти человек, не пройдя регистрации в спасательном отряде и проигнорировав опасные погодные условия, совершила восхождение на гору Эльбрус. На высоте более 5 тыс. м двое мужчин почувствовали себя плохо и не смогли продолжить подъем", - сообщили в региональном управлении СК РФ по КБР.