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Два самолета столкнулись в аэропорту Сочи
Автор:Редакция news.by
Самолет, следующий в Тюмень, столкнулся на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Сочи с самолетом, прибывшим из Норильска, проводится проверка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южной транспортной прокуратуры.
"27 июня в международном аэропорту Сочи самолет, направляющийся в Тюмень, при движении на взлетно-посадочную полосу допустил столкновение с другим воздушным судном, прибывшим из Норильска. При этом пассажиры, члены экипажа и обслуживающий персонал не пострадали", - говорится в сообщении.
Уточняется, что сочинская транспортная прокуратура проводит проверку по факту авиационного происшествия. Сотрудники ведомства оценят, соблюдалось ли законодательство о безопасности полетов.