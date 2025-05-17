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Два вертолета столкнулась в Финляндии - несколько человек погибли
Два вертолета столкнулась в Финляндии - несколько человек погиблиnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/044ea4b3-03ba-40a6-857b-2133458d820f/conversions/335a7e36-de96-44f9-8641-5dce78a25b6e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/044ea4b3-03ba-40a6-857b-2133458d820f/conversions/335a7e36-de96-44f9-8641-5dce78a25b6e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/044ea4b3-03ba-40a6-857b-2133458d820f/conversions/335a7e36-de96-44f9-8641-5dce78a25b6e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/044ea4b3-03ba-40a6-857b-2133458d820f/conversions/335a7e36-de96-44f9-8641-5dce78a25b6e-xl-___webp_1920.webp 1920w
Несколько человек погибли в результате столкновения и крушения двух вертолетов в Финляндии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Agence France-Presse (AFP).
По данным агентства, всего на борту вертолетов были пять человек.
"В результате аварии несколько человек погибли. Точное число жертв и личности пассажиров все еще устанавливаются", - цитирует AFP заявление финской полиции.
Ранее 17 мая телерадиовещательная компания Yle со ссылкой на спасательные службы сообщила, что два вертолета столкнулись на западе Финляндии и упали на землю.
Фото poliisi.fi