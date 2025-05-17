Два вертолета столкнулась в Финляндии - несколько человек погибли

Несколько человек погибли в результате столкновения и крушения двух вертолетов в Финляндии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Agence France-Presse (AFP).

По данным агентства, всего на борту вертолетов были пять человек.

"В результате аварии несколько человек погибли. Точное число жертв и личности пассажиров все еще устанавливаются", - цитирует AFP заявление финской полиции.

Ранее 17 мая телерадиовещательная компания Yle со ссылкой на спасательные службы сообщила, что два вертолета столкнулись на западе Финляндии и упали на землю.