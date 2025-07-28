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Две израильские правозащитные организации обвинили Израиль в геноциде в секторе Газа
Две ведущие правозащитные организации, базирующиеся в Израиле, "Бецелем" и "Врачи за права человека", заявили, что Израиль совершает геноцид против палестинцев в секторе Газа, и западные союзники страны имеют юридическую и моральную обязанность остановить его. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на The Guardian.
В двух отдельных докладах, опубликованных сегодня, организации указали, что Израиль нападал на мирных жителей Газы исключительно из-за их принадлежности к палестинцам, что нанесло палестинскому обществу серьезный, а в некоторых случаях и непоправимый ущерб.
"Мы видим явное преднамеренное нападение на мирных жителей с целью уничтожения группы", - заявила Юли Новак, директор "Бецелем", призывая к срочным действиям.
Организации также утверждают, что "западные союзники Израиля способствуют геноциду и разделяют ответственность за страдания в Газе".
Израиль отвергает обвинения и называет войну самообороной после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года.