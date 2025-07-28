Две израильские правозащитные организации обвинили Израиль в геноциде в секторе Газа news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/095bb171-77ad-4192-92a1-8192ff266cea/conversions/c0df7557-6ca0-4d90-9ce1-db718f7cbd8b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/095bb171-77ad-4192-92a1-8192ff266cea/conversions/c0df7557-6ca0-4d90-9ce1-db718f7cbd8b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/095bb171-77ad-4192-92a1-8192ff266cea/conversions/c0df7557-6ca0-4d90-9ce1-db718f7cbd8b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/095bb171-77ad-4192-92a1-8192ff266cea/conversions/c0df7557-6ca0-4d90-9ce1-db718f7cbd8b-xl-___webp_1920.webp 1920w

Две ведущие правозащитные организации, базирующиеся в Израиле, "Бецелем" и "Врачи за права человека", заявили, что Израиль совершает геноцид против палестинцев в секторе Газа, и западные союзники страны имеют юридическую и моральную обязанность остановить его. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на The Guardian.

В двух отдельных докладах, опубликованных сегодня, организации указали, что Израиль нападал на мирных жителей Газы исключительно из-за их принадлежности к палестинцам, что нанесло палестинскому обществу серьезный, а в некоторых случаях и непоправимый ущерб.

"Мы видим явное преднамеренное нападение на мирных жителей с целью уничтожения группы", - заявила Юли Новак, директор "Бецелем", призывая к срочным действиям.

Организации также утверждают, что "западные союзники Израиля способствуют геноциду и разделяют ответственность за страдания в Газе".