Движение ХАМАС подтвердило гибель командира своего боевого крыла в Ливане

Радикальное палестинское движение ХАМАС подтвердило гибель командира своего боевого крыла "Бригад Иззэддина аль-Кассама" в Ливане в результате израильского авиаудара. Об этом сообщает ТАСС.

"Военный руководитель Халед Ахмед аль-Ахмед был убит в городе Сайда на юге Ливана в момент, когда направлялся в мечеть на утреннюю молитву", - говорится в коммюнике радикалов, распространенном в Telegram-канале.

В тексте указывается, что боевики, несмотря на понесенные потери, будут "продолжать сопротивление оккупации и защищать население Газы".

Ранее Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации командира западной бригады военного крыла ХАМАС в Ливане в ходе нанесенного точечного удара.

2 мая Высший совет обороны Ливана предостерег радикальное движение ХАМАС от любых действий, направленных на дестабилизацию обстановки в стране, и потребовал "привлечь к ответственности всех лиц, причастных к запуску ракет по территории Израиля".

В ответ руководство движения согласилось выдать властям палестинцев, которые подозреваются в обстреле израильских городов Метула и Кирьят-Шмона 22 и 28 марта. По сведениям новостного портала Elnashra, во вторник ливанской армии были переданы четверо из 9 подозреваемых. Все они сознались, что участвовали в вооруженных вылазках против Израиля.