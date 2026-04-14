Джей Ди Вэнс заявил, что Трамп не проявит гибкости в вопросе изъятия у Ирана обогащенного урана

США достигли своих целей в Иране, и, как заявил вице-президент страны, операцию на Ближнем Востоке можно завершать.

По словам Вэнса, Вашингтон добился "значительного прогресса" на переговорах с Тегераном. На вопрос, планируются ли новые встречи, он ответил: "Мяч на стороне Ирана".

Вэнс объяснил, что прервал переговоры, которые проходили 11-12 апреля в Пакистане, так как иранцы не смогли заключить сделку и им якобы пришлось вернуться в Тегеран, чтобы получить одобрение условий, выдвинутых США.

Одним из ключевых камней преткновения стала ядерная программа Тегерана. США намерены добиться полного изъятия с территории Ирана обогащенного урана, чтобы его полностью контролировал Вашингтон. По словам Вэнса, Трамп не проявит никакой гибкости в этом вопросе.