Джей Ди Вэнс заявил, что Трамп не проявит гибкости в вопросе изъятия у Ирана обогащенного урана
США достигли своих целей в Иране, и, как заявил вице-президент страны, операцию на Ближнем Востоке можно завершать.
По словам Вэнса, Вашингтон добился "значительного прогресса" на переговорах с Тегераном. На вопрос, планируются ли новые встречи, он ответил: "Мяч на стороне Ирана".
Вэнс объяснил, что прервал переговоры, которые проходили 11-12 апреля в Пакистане, так как иранцы не смогли заключить сделку и им якобы пришлось вернуться в Тегеран, чтобы получить одобрение условий, выдвинутых США.
Одним из ключевых камней преткновения стала ядерная программа Тегерана. США намерены добиться полного изъятия с территории Ирана обогащенного урана, чтобы его полностью контролировал Вашингтон. По словам Вэнса, Трамп не проявит никакой гибкости в этом вопросе.
14 апреля, как сообщает Axios со ссылкой на источники, Рубио проведет встречу с представителями Израиля и Ливана в Вашингтоне. Обсудят возможность прекращения огня, разоружение "Хезболлы" и мирное соглашение.