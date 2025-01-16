Джо Байден напоследок успел наделать немало пакостей своему преемнику

Джо Байден, который в ближайшие дни покинет Белый дом, выступил с прощальной речью. Свою президентскую каденцию он сразу же провозгласил чередой сплошных побед.



Колоссальным успехом Байден объявил заключение мирного соглашения между израильтянами и палестинцами, хотя здесь может идти речь о первом достижении еще не вступившего в должность Дональда Трампа: именно до его инаугурации спешили закончить войну участники конфликта - каждый из своих соображений.



Байден считает, что Соединенным Штатам угрожает атака на демократические институты: так он оценивает приход к власти Трампа и его советников вроде миллиардера Илона Маска.