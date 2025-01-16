Джо Байден напоследок успел наделать немало пакостей своему преемнику

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Джо Байден, который в ближайшие дни покинет Белый дом, выступил с прощальной речью. Свою президентскую каденцию он сразу же провозгласил чередой сплошных побед.
Колоссальным успехом Байден объявил заключение мирного соглашения между израильтянами и палестинцами, хотя здесь может идти речь о первом достижении еще не вступившего в должность Дональда Трампа: именно до его инаугурации спешили закончить войну участники конфликта - каждый из своих соображений.
Байден считает, что Соединенным Штатам угрожает атака на демократические институты: так он оценивает приход к власти Трампа и его советников вроде миллиардера Илона Маска.
Джо Байден, президент США:
"Сегодня в Америке формируется олигархия, обладающая огромным богатством, властью и влиянием, которая в буквальном смысле угрожает всей нашей демократии, нашим основным правам и свободам и равенству возможностей для продвижения каждого вперед. Американцы оказываются погребенными под лавиной дезинформации, что способствует злоупотреблению властью. Свободная пресса рушится. Социальные сети отказываются от проверки фактов. Правда прикрывается ложью, которую рассказывают ради власти и наживы".
Напоследок Байден наделал немало пакостей преемнику. Он принял ряд решений, отменить которые практически невозможно.
Например, одобрил новый пакет санкций против России, что серьезно затруднит поиск компромисса по Украине.
Даже сама инаугурация Трампа пройдет в условиях траура по экс-президенту Картеру: Байден нарочно сделал этот траур месячным, чтобы испортить преемнику праздник.