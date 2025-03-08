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Джорджеску сможет участвовать в президентских выборах в Румынии
Конституционный суд Румынии отклонил два протеста против регистрации кандидатуры Кэлина Джорджеску на президентских выборах, которые пройдут в республике 4 мая. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление Конституционного суда Румынии.
Отмечается, что Конституционный суд единогласно отклонил протесты как необоснованные, "так как они не отвечают процедурным условиям, которые предусмотрены законом".
Таким образом, согласно решению Конституционного суда, Джорджеску имеет право участвовать в президентских выборах 4 мая. Однако его кандидатура еще должна быть одобрена Центральным избирательным бюро.
Накануне Джорджеску вновь официально зарегистрировал в Центральном избирательном бюро свою кандидатуру на предстоящих выборах главы государства в Румынии. После этого в Центральное избирательное бюро поступили два протеста против его участия в выборах.
24 ноября 2024 года в Румынии прошел первый тур президентских выборов, в котором Джорджеску получил наибольшее количество голосов. Однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал весь избирательный процесс и постановил провести выборы заново. Это решение было принято после того, как румынские спецслужбы рассекретили документы, свидетельствующие о незаконном финансировании предвыборной кампании Джорджеску. Правительство приняло решение Конституционного суда к сведению и назначило новые сроки повторного проведения президентских выборов на 4 и 18 мая 2025 года.