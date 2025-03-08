Джорджеску сможет участвовать в президентских выборах в Румынии

Кэлин Джорджеску. Фото AP news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ded8e6a8-8fa6-49bb-a09c-56e6195098f4/conversions/2e9355dd-bcaf-44c7-a5b2-f7aaa2e72eb1-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ded8e6a8-8fa6-49bb-a09c-56e6195098f4/conversions/2e9355dd-bcaf-44c7-a5b2-f7aaa2e72eb1-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ded8e6a8-8fa6-49bb-a09c-56e6195098f4/conversions/2e9355dd-bcaf-44c7-a5b2-f7aaa2e72eb1-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ded8e6a8-8fa6-49bb-a09c-56e6195098f4/conversions/2e9355dd-bcaf-44c7-a5b2-f7aaa2e72eb1-xl-___webp_1920.webp 1920w Кэлин Джорджеску. Фото AP

Конституционный суд Румынии отклонил два протеста против регистрации кандидатуры Кэлина Джорджеску на президентских выборах, которые пройдут в республике 4 мая. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление Конституционного суда Румынии.

Отмечается, что Конституционный суд единогласно отклонил протесты как необоснованные, "так как они не отвечают процедурным условиям, которые предусмотрены законом".

Таким образом, согласно решению Конституционного суда, Джорджеску имеет право участвовать в президентских выборах 4 мая. Однако его кандидатура еще должна быть одобрена Центральным избирательным бюро.

Накануне Джорджеску вновь официально зарегистрировал в Центральном избирательном бюро свою кандидатуру на предстоящих выборах главы государства в Румынии. После этого в Центральное избирательное бюро поступили два протеста против его участия в выборах.