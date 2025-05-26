Джорджеску объявил об уходе из политики

Завершившиеся 18 мая в Румынии президентские выборы были повторными. По итогам второго тура Джордже Симион получил 46,40% голосов, его соперник Никушор Дан - 53,60%. Плановые выборы были прерваны в конце прошлого года Конституционным судом после того, как в первом туре 24 ноября 2024 года наибольшее число голосов получил кандидат-националист Кэлин Джорджеску. Решение было принято под предлогом незаконного финансирования кампании Джорджеску, хакерских атак на цифровую инфраструктуру, используемую в избирательном процессе, а также недоказанного российского вмешательства.